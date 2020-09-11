Мать убитой 9-летней школьницы из Саратова рассказала о бездействии чиновников

Гаражи, в которых рецидивист Михаил Туватин убил 9-летную девочку Лизу из Саратова, спустя почти год так и не снесли, несмотря на требования местных жителей. О бездействии чиновников в интервью «Ленте.ру» рассказала Елена Киселева, мать убитой школьницы.

«Мы до сих пор так и боремся за их снос. И с той трагедии там мало что изменилось, хотя нам уже пообещали снести все незаконные постройки. Но самое страшное, что начался учебный год, и дети будут ходить в школу теми же тропами», — возмутилась Киселева.

Она отметила, что дорога через гаражи ведет не только в школу, но и в несколько детсадов, детскую поликлинику, а также почту.

Киселева также рассказала о созданной при ее участии инициативной группе, которая изучает опасные для детей места в Саратове. «Конечно, нам бы хотелось, чтобы эти место обустроили и, наконец, люди увидели бы из своих окон не крыши полуразрушенных боксов и мусор, а зеленый газон, клумбы, возможно, детскую площадку», — отметила Киселева.

9-летняя Лиза пропала утром 9 октября в Саратове. На следующий день, 10 октября, ее тело нашли в местных гаражах. Поисками ребенка занимались сотни волонтеров. В ночь на 11 октября был задержан убийца девочки — рецидивист Михаил Туватин. Он сознался в преступлении и рассказал следователям, что девочка якобы сама заговорила с ним, и он испугался, что гараж, который он незаконно присвоил себе, мог принадлежать ее семье. Тогда он напал на 9-летнюю Лизу, а когда она стала кричать и вырываться, задушил ее, после чего спрятал тело в гаражах. В то же время, по версии следствия, преступник притаился возле гаражей и сам напал на ребенка сзади. Ранее Туватин уже был судим за кражу, нападение и изнасилование.

Когда появилась информация, что подозреваемый пойман, жители Саратова устроили стихийный сход, требуя выдать им убийцу. Силовикам пришлось применить спецсредства. На фоне случившегося многие россияне также выступили за возвращение смертной казни как высшей меры наказания для убийц детей и педофилов.

13 октября на видео сняли ежедневный маршрут погибшей Лизы между школой и домом.