700 тысяч школьников Подмосковья напишут всероссийские проверочные работы

Около 700 тысяч подмосковных школьников напишут всероссийские проверочные работы, мероприятие будет проходить с 14 сентября до 9 октября, сообщила региональный министр образования Ирина Каклюгина. Ее цитирует РИАМО.

«Главная цель ВПР — оценить уровень подготовки школьников, понять, какая информация усвоена хорошо, а какие темы ребятам нужно объяснить дополнительно», — рассказала Каклюгина.

По ее словам, участникам не будут выставлять оценки, так как данные будут использоваться для совершенствования методики преподавания предметов.

В частности, учащиеся пятых классов напишут работу по окружающему миру, русскому языку и математике, шестых классов — по русскому языку, математике, биологии, истории. В проверке примут участие школьники с пятого по девятый классы.

9 сентября в Рособрнадзоре заявили, что проведение всероссийских проверочных работ обусловлено необходимостью коррекции образовательных программ.