Стали известны популярные схемы выезда россиян в закрытые из-за пандемии страны

Эксперты раскрыли самые популярные маршруты для выезда российских туристов в закрытые страны, с которыми на фоне пандемии коронавируса было прервано авиасообщение. Об этом стало известно из исследования туристического сервиса OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, в августе и сентябре текущего года россияне использовали схему авиаперелета с транзитом в Стамбуле. В частности, таким образом они чаще всего летали в Подгорицу, Сеул и Загреб. Не менее востребованными оказались авиабилеты с пересадкой в Тирану, Баку, Тель-Авив, Каир, Мале, Хургаду и Барселону.

При этом, так как транзитных рейсов через Стамбул в настоящее время не так много, пассажирам приходится сначала добираться до Турции, а затем отдельным рейсом отправляться в нужный пункт. К примеру, россиян интересовали билеты в Невшехир, Загреб и Анталью. Кроме того, они оплачивали рейсы в Подгорицу, Баку, Кайсери, Белград, Тиват, Даламан и Измир.

24 августа сообщалось, что российские туристы нашли лазейки для отдыха в европейских странах во время вспышки COVID-19. В частности, россиянам предлагают оформить медицинские справки для выезда за рубеж за сумму от двух до 60 тысяч рублей, а по возвращении в Россию — готовый тест на коронавирус с отрицательным результатом.

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