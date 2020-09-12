Оценены шансы искусственного интеллекта лишить работы программистов

Оценены шансы искусственного интеллекта (ИИ) лишить работы программистов. Опрошенные РИА Новости представители IT-компаний рассказали, что профессия программиста уже в ближайшие десять лет будет значительно оптимизирована, а часть работы отберет ИИ.

Руководитель отдела разработки SearchInform Дмитрий Гацура заявил, что новые инструменты-помощники оптимизируют работу программистов, однако вряд ли она станет проще.

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«Программные системы усложняются, растут объемы обработки данных. Скоро неизбежно настанет период, когда объемы обрабатываемых данных начнут превышать доступные мощности. И пока разработка нового "железа" будет догонять, программистам придется оптимизировать ПО, чтобы сделать его более эффективным и менее требовательным, — это долгая и большая работа», — объяснил он.

Директор по развитию услуг Selectel Александр Тугов предположил, что ИИ достанется вся «неинтеллектуальная работа». По его словам, нужда в программистах останется, нужны будут специалисты высокой квалификации. «На первый план выйдут специалисты, способные брать на себя нетривиальные задачи», — заключил эксперт.

В ближайшие 10 лет исчезнут такие специальности, как автоматизатор и тестировщик, считает гендиректор TAD Development Тарас Федоров. Веб-приложения, по его словам, становятся больше и сложнее, поэтому эти функции станут частью разработки. «Вероятнее всего, различие между аналитиком, front end и back end разработчиками будет постепенно стираться — всем этим будет заниматься один специалист (full stack разработка). Это не только будет дешевле и проще, но и полезнее с точки зрения компетенций», — заявил он.

Ранее в июле Минэкономразвития показало список самых популярных у работодателей профессий. В число самых нужных вошли программисты, грузчики и врачи. В первой пятерке также оказались разработчики программного обеспечения.