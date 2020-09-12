Фермеры предсказали подорожание картофеля в России

Цена на картофель в России осенью может увеличиться, предсказали фермеры. Их прогнозы приводит газета «Московский комсомолец».

Специалисты считают, что к подорожанию продукта приведет пандемия коронавируса, более поздняя посевная кампания и непогода.

Фермеры также ожидают недобор урожая в связи с засухой в Сибири, на Урале, в Алтае и Ставропольском крае, а также подтоплениями в Подмосковье, Чувашии и Костроме. Они отмечают, что из-за погодных явлений поля с картофелем сильно пострадали.

Во Всероссийской ассоциации фермеров согласны с прогнозами о сокращении урожая, но там подчеркивают, что изменения не будут критичными и массовых банкротств не ожидается.