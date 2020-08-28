Названы самые токсичные продукты с огорода

Эксперт по органическому земледелию Яков Любоведский назвал самые токсичные продукты с огорода в беседе с радио Sputnik.

По его словам, сегодня в овощах и фруктах содержится много остаточных накопительных пестицидов. Эксперт отметил, что больше всего ядов в горохе, подсолнечном семечке и, в том числе, подсолнечном масле.

«На растения выливают яды, для того, чтобы сохранить урожай. Бобы и семечки могут раньше времени растрескаться. Этот процесс называется десикация. Причем, яды могут вылить за неделю, а то и за пару дней до уборки урожая», — пояснил Любоведский.

В июне эксперты Роскачества рассказали россиянам о токсичных веществах, содержащихся в овощах и фруктах. По словам специалистов, токсины необходимы растениям для того, чтобы они успели достичь спелости до того, как их начнут поедать насекомые и паразиты. Например, в картофеле с зеленоватой кожурой содержится солонин, который в большом количестве может вызвать сильное отравление, рвоту и даже галлюцинации. В перезревших грибах образовываются токсичные вещества, продукты разложения белков, которые могут провоцировать отравление, предупреждают эксперты.

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