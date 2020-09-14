Чистой питьевой водой обеспечат еще 300 тысяч жителей Подмосковья

Качественной питьевой водой до конца года необходимо обеспечить более 300 тысяч жителей Подмосковья, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 14 сентября.

«Эта тема раньше звучала часто и много, и, к сожалению, сегодня до сих пор ряд городов испытывает проблемы с чистой водой. Необходимо выделить наиболее чувствительные территории — это Орехово-Зуево, Балашиха, Дзержинский — и поставить четкие сроки завершения работ», — сказал он на совещании с правительством.

Воробьев поручил информировать граждан о проводимой работе в рамках программы «Чистая вода», которая началась в регионе в 2014 году.

В свою очередь, заместитель председателя правительства Евгений Хромушин заверил, что работы будут завершены в срок. В частности, до конца года в эксплуатацию введут 30 водозаборных узлов в Егорьевске, Можайском, Пушкинском, Дмитровском, Коломенском, Рузском округах, водопроводы и насосные станции в Дзержинском. Кроме того, завершится капитальный ремонт сетей в Орехово-Зуеве и Балашихе, отметил он.

Воробьев напомнил, что за время реализации программы из «красной зоны» выведено 11 из 12 муниципалитетов — это практически все крупные города Московской области.

«В 2021-м мероприятия по программе "Чистая вода" улучшат качество жизни еще для более 135 тысяч жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.