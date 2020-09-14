Стартовали новые акселераторы для московского бизнеса

Стартовал прием заявок на участие в бесплатных акселераторах в сфере спортивного бизнеса и социальных проектов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Огромная востребованность среди бизнесменов Москвы в подобных проектах побудила MBM.MOS (ГБУ «Малый бизнес Москвы»), подведомственный Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, запустить сразу две новые акселерационные программы в формате онлайн: в сфере спортивного бизнеса и социального предпринимательства.

Акселератор для предпринимателей, ведущих деятельность в области спорта, поможет прокачать компетенции вместе с экспертами в области развития бизнеса. В программе могут принять участие компании и индивидуальные предприниматели, работающие на территории Москвы в спортивном бизнесе — оздоровительных и фитнес-центрах, спортивных и экстрим-клубах, прокате спортивного инвентаря, спортивных школах. С полным списком направлений деятельности можно ознакомиться на странице Акселератора.

Второй акселератор предназначен для владельцев социальных проектов. В результате обучения предприниматели узнают, как трансформировать продукт, привлечь новых клиентов, оптимизировать и масштабировать свое дело.

«В акселераторе социальных проектов могут принять участие московские компании и индивидуальные предприниматели, работающие по направлениям экологии, здравоохранения, недвижимости, трудоустройства, безопасности, дошкольного образования, социальной адаптации и ухода за пожилыми людьми и инвалидами, образования и спорта. Обязательное требование к претендентам — наличие первых продаж и присутствие не менее трех человек в команде», — рассказал руководитель московского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Акселератор спортивного бизнеса продлится 6 недель, Акселератор социальных проектов — 8 недель. Предприниматели каждую неделю смогут ставить новые цели по развитию на онлайн-встречах с персональным трекером — экспертом по интенсивному росту бизнесу, а затем обсуждать достигнутые результаты и имеющиеся проблемы с другими предпринимателями на общих онлайн-трекшн-встречах. Акселераторы завершатся итоговым Демоднем, на котором участники смогут представить свои результаты перед экспертами, организаторами программы и потенциальными инвесторами.

«С помощью участия в бизнес-акселераторах владельцы компаний и индивидуальные предприниматели смогут решать практические задачи, развивать компетенции, получать новые полезные контакты, использовать широкий выбор актуальных бизнес-инструментов, а также презентовать продукты перед потенциальными инвесторами. Главная цель наших акселераторов — улучшение бизнес-показателей вашей компании», - подчеркнул генеральный директор «Малого бизнеса Москвы» Андрей Железняков.

«Во время прохождения акселератора нам удалось эффективней выстроить работу в команде, проанализировать рынок и привлечь новых гостей в студию. Это был невероятно полезный опыт», — поделились своим впечатлением от участия в предыдущих акселераторах основательницы проекта Little Yoga Studio Надежда Краснова и Катерина Звягинцева. Заявку на участие можно подать до 1 октября 2020 года на сайте MBM.MOS.RU. Там же можно узнать об условиях участия.