Напавшие на российский город полчища насекомых показали на видео

Жители Красноярска столкнулись с нашествием насекомых, которые заполонили город. Снятые очевидцами видео опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

В одном из роликов автомобилист показывает количество мошек на лобовом стекле. На втором стоявшая на светофоре девушка сняла возле себя тучу насекомых. В публикации сказано, что горожане не могут спокойно ходить по улицам, им приходится прикрывать глаза, рот и нос.

В региональном Роспотребнадзоре ТАСС сообщили, что речь идет о крылатой тле. Там заметили, что она безопасна, и «такие случаи [в природе] бывают».