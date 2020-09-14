Российские водители встали в 30-километровую пробку из-за банок с пивом

В Ростовской области организовалась 30-километровая пробка из-за попавшего в аварию грузовика с пивом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло на трассе М-4 «Дон» в районе села Самарское. У машины лопнуло колесо, из-за чего грузовик въехал в бетонное ограждение, и из кузова на дорогу высыпались ящики с пивом, перекрыв трассу.

Также получил повреждения автомобиль, проезжавший в момент удара мимо грузовика.

В 2019 году грузовик, перевозивший пиво, перевернулся в парагвайском городе Куругуати. Свидетели происшествия воспользовались случаем и украли около 30 тысяч упаковок алкогольного напитка. На попавших в сеть кадрах видно, как прохожие подходят к месту аварии и уносят по несколько упаковок с собой. Некоторые из них даже нагружают пивом огромные мешки. В ходе массовой кражи между многими местными жителями возникли ссоры.