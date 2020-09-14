Великобритании пообещали волну увольнений

К осени 2020 года в Великобритании работы могут лишиться свыше полумиллиона человек, пообещали аналитики. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование Employment Studies (IES). Эксперты IES на фоне грядущей волны увольнений призывают власти поддерживать жизнеспособные фирмы, чтобы они могли сохранить штат, а для потерявших работу предлагают устраивать консультации и помогать им быстрее находить новую.

В исследовании говорится, что количество сокращений за июль-сентябрь составит 445 тысяч человек, к концу года может быть ликвидировано еще 205 тысяч рабочих мест. Согласно пессимистичному сценарию, пик сокращений придется на период с августа по октябрь, речь идет об увольнении 735 тысяч человек. Как отмечает «Би-би-си», показатели в разы выше, чем после кризиса 2008-го: тогда месячный пик равнялся 180 тысячам увольнений.

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Одновременно в IES указывают, что масштабные сокращения не обязательно повлекут за собой рост безработицы. В разгар пандемии более 500 тысяч жителей страны выходили на новую работу, это только на пять процентов меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

В целом экономике королевства пророчат самый большой спад за всю историю. По прогнозам Банка Англии, в этом году падение может составить 14 процентов — худший показатель с 1706 года. Удар по экономике в этом году будет эквивалентен потере 9 тысяч фунтов стерлингов (около 11 тысяч долларов) каждой семьей Великобритании.