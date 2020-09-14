В России год ухода Ельцина стал разгаром сексуальной гей-революции

Конец 1990-х, в год ухода Бориса Ельцина с поста президента России, стал разгаром сексуальной гей-революции в отечественном шоу-бизнесе. Об этом рассказывается в опубликованной на YouTube девятой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

Отмечается, что в 1999-м на ток-шоу постоянно обсуждались проблемы геев и лесбиянок, в прессе писали обо всех возможных сексуальных ориентациях, а клипмейкеры приглашали на съемки трансвеститов и транссексуалов, чтобы привлечь внимание общественности к музыкальным видео. В это время прославились такие исполнители, как Борис Моисеев, Шура, Оскар и группы «Гости из будущего» и «Тату».

Финальная, девятая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 14 сентября. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1999 году, геях и лесбиянках в шоу-бизнесе, а также о самых громких хитах и наиболее известных артистов конца 90-х. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, третью — здесь, четвертую — здесь, пятую — здесь, шестую — здесь, седьмую — здесь, а восьмую — здесь.

Подробнее о секс-революции в российском шоу-бизнесе (видеоролик с таймкодом):