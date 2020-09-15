Стало известно о готовности ПВО Грузии «пустить кровь» ВКС России

Грузия заключила соглашение с израильской фирмой «Рафаэль» на модернизацию своих систем противовоздушной обороны (ПВО) и переподготовке их расчетов. Это свидетельствует о попытках страны восстановить свою систему обороны, заявил военный эксперт Дэвид Экс в своей статье для Forbes.

По словам автора, грузинская армия была «разгромлена» российскими войсками в ходе конфликта в Южной Осетии. Тогда на вооружении ПВО Грузии остались системы, унаследованные от СССР, пишет Экс. Теперь им на смену приходит современная израильская техника.

Автор материал отметил, что в случае конфликта Москвы и Тбилиси, российские войска будут лучше подготовлены к ведению боевых действий в воздухе. Однако и грузинские средства ПВО смогут «пустить кровь» ВКС России, заявил военный эксперт.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии начался в ночь на 8 августа 2008 года с обстрела грузинской армией Цхинвала и попытки установить контроль над республикой. В тот момент в зоне конфликта находились 500 российских миротворцев. Тогдашний президент России Дмитрий Медведев в тот же день объявил о начале операции в республике, после чего в регион были введены российские войска.