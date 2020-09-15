У F-18 отвалился при взлете с авианосца топливный бак

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У американского палубного истребителя F/A-18 Hornet при взлете с авианосца отвалился подвесной топливный бак с полутора тоннами керосина. На соответствующее видео, размещенное в TikTok, обратили внимание пользователи Reddit.

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Как пишет The Drive, вероятной причиной сброса бака могли стать сильные перегрузки, испытываемые самолетом при взлете с авианосца. Там же отмечается, что бак с топливом был сброшен прямо по курсу авианосца, вследствие чего был, вероятно, им же и уничтожен. Другой возможной причиной произошедшего называется сбой в работе электроники.

В апреле 2020 года издание The Drive вспомнило визит советской делегации на авианосец Theodore Roosevelt Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов в июле 1988 года. Тогда советские специалисты могли наблюдать возможности американской палубной авиации. Ту делегацию возглавлял маршал Советского Союза Сергей Ахромеев, который в 1991 году покончил с собой. Авторы публикации предположили, что Ахромеев не смог смириться с тем фактом, что обычные американские моряки и летчики выполняли на Theodore Roosevelt работу, которую в СССР доверяли исключительно высокопоставленным офицерам. Также советского начальника удивила манера общения, принятая между рядовыми и офицерами на авианосце: каждый из них, вне зависимости от своего положения, мог свободно высказывать свое мнение вышестоящему чину.