Россиянин похудел на девять килограммов за пять часов и установил рекорд

Пенсионер из Дагестана похудел на 9,3 килограмма за пять часов и вошел в книгу рекордов России. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Материалы по теме «Быстрее уже невозможно» В самой незаконной гонке США не дают призов. Но ради победы в ней сорвиголовы готовы рискнуть жизнью Отжимающиеся мальчики и гигантские валенки Как россиянин ищет безумных рекордсменов по всей стране

9 сентября 66-летний Багама Айгобов совершил пятичасовую пробежку на стадионе имени Елены Исинбаевой в Махачкале. Перед стартом вес россиянина составлял 88 килограммов. В течение всего забега за его состоянием следили доктора, однако бегун чувствовал себя хорошо.

Айгобов утверждает, что многие современные люди страдают избыточным весом. Он назвал их лентяями, которые не способны совладать со своим телом и духом. «Многие спортсмены не могут даже два-три килограмма потерять. А я докажу, что это возможно, — заявил спортсмен.

Рекордсмен отметил, что регулярно занимается спортом, в том числе бегом. Ранее он уже участвовал в ускоренном похудении в категориях от 120 до 69 килограммов. Он планирует стать многократным чемпионом по быстрому сбросу веса.

Ранее сообщалось, что уроженец американского штата Вирджиния пробежал пять тысяч метров за 42 минуты 30 секунд и установил мировой рекорд в возрастной категории от 95 до 99 лет. Уточняется, что 96-летний Рой Энглерт превзошел предыдущего рекордсмена Фрэнка Левина почти на восемь минут.