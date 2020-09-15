Раскрыта загадка гибели древнего дворца

Международная группа ученых США и Израиля доказала, что ханаанский дворец, построенный 3700 лет назад, был разрушен в результате землетрясения. Загадка гибели древнего сооружения раскрывается в статье, опубликованной в журнале PLoS ONE.

Исследователи провели раскопки на участке израильского археологического памятника Тель-Кабри, где находятся руины дворца и города, датируемые 1900-1700 годами до нашей эры. Они обнаружили траншею, которая проходила через часть дворца. Первоначально она считалась современной структурой, вырытой несколько десятилетий назад, однако оказалось, что траншея проходит под участком стены, упавшей на нее в древности. Кроме того, были найдены остатки стен и перекрытий, скошенных в ее сторону.

Ученые смогли распознать участки, где гипсовый пол деформировался, стены были наклонены или смещены, а глиняные кирпичи со стен и потолков провалились в комнаты, похоронив под собой десятки кувшинов. По мнению специалистов, это указывает на землетрясение, а не на разрушения во время боя, поскольку не было обнаружено следов огня или оружия.

Древний Ханаан — территория между Древней Месопотамией и Древним Египтом, которая была заселена различными народами западносемитского происхождения.