108-килограммовая женщина сбросила 45 килограммов и поделилась секретом успеха

Жительница пригорода американского Джексонвилла, штат Флорида, за год похудела на 45 килограммов и поделилась секретом успеха. Об этом сообщает издание 7 news.

30-летняя Дженни Вагнер (Jenny Wagner) большую часть жизни имела атлетичное телосложение, но начала набирать вес после того, как после 20 лет вышла замуж. Когда она пыталась забеременеть, ей удалось похудеть на 13 килограммов. Но после родов она вновь набрала вес и так и не смогла вернуться к прежнему состоянию. Врачи диагностировали у нее синдром поликистоза яичников, прописали лекарство и рекомендовали похудеть.

Вагнер пришла в ужас, когда увидела себя на фотографиях с новогодней вечеринки в 2018 году. Тогда она весила 108 килограммов. «Я все еще чувствовала себя как стройная атлетичная девочка. Но потом я увидела настоящую фотографию себя и осознала, как выгляжу на самом деле», — пояснила она.

После этого женщина вместе с мужем Нейтаном сели на кетогенную диету с низким содержанием углеводов, высоким содержанием белка и умеренным потреблением жиров. Помимо диеты, они начали практиковать интервальное голодание: принимали пищу только между полуднем и восемью вечера. Вагнер полностью исключила из своего рациона сахар. За первый месяц она похудела на семь килограммов, а всего за девять месяцев ей удалось избавиться от 36 килограммов.

Затем американка вернула часть углеводов в свою диету, но начала считать калории и заниматься спортом по полчаса в день. Ей нравится играть в теннис, плавать, ходить или бегать. «До того, как я начала считать калории, моими порциями могли бы наесться два-три взрослых мужчины. Подсчет калорий открыл мне глаза», — подчеркнула Вагнер.

Желающим похудеть американка рекомендует найти единомышленников. Нейтан вместе с ней сбросил 14 килограммов и помогал ей придерживаться здорового образа жизни. Кроме того, Вагнер советует пить больше воды.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Чино, штат Калифорния, решила похудеть после того, как ее не пустили на аттракцион из-за лишнего веса, и сбросила 59 килограммов. Она сократила потребление калорий до 1,2 тысячи ежедневно, следует жесткому графику тренировок и предпочитает здоровую пищу фастфуду и закускам.