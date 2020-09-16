Обнаженный окровавленный мужчина сбежал из борделя и озадачил полицейских

В Великобритании обнаженный мужчина с окровавленной рукой выпрыгнул из окна первого этажа, пробежал по улице и озадачил полицейских и врачей. Об этом сообщает Daily Mail.

Вечером в субботу, 12 сентября, жители английского города Гримсби увидели, как из окна первого этажа одного из домов, в котором, предположительно, расположен бордель, выпрыгнул обнаженный мужчина средних лет. Он выбил стекло и побежал по улице с криками о помощи, затем забежал в ближайший магазин.

Вызвавшие полицию очевидцы заявили, что мужчина нес свою отрубленную руку. Однако прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов опровергли слухи и сообщили, что он просто получил сильные ранения.

Врачи оказали мужчине первую медицинскую помощь. Затем его доставили в больницу и вскоре отпустили домой.

По официальной версии двое подозреваемых удерживали мужчину против воли и избивали его. Затем заложнику удалось сбежать, выбив окно квартиры. Сейчас сотрудники местной полиции и следователи пытаются установить точные обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что обнаженная модель столкнулась с забравшимся в дом грабителем. Взломщик пригрозил девушке пистолетом и велел открыть сейф, однако там ничего не оказалось, после чего преступник сбежал.