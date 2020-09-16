Почти 49 тысяч подмосковных семей получили выплаты на новорожденных

Свыше 48,7 тысячи подмосковных семей получили выплаты на новорожденных с начала года, средства в размере 20 тысяч рублей выделяются по губернаторской программе. Об этом сообщается на сайте областного правительства в среду, 16 сентября.

Выплаты предназначены для приобретения средств, предназначенных для ухода за новорожденными, уточнила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

«Эти деньги могут получить родители всех новорожденных из Московской области. Выплаты приходят на расчетный счет в течение 10 рабочих дней», — говорится в сообщении.

Также с начала года в регионе выдали порядка 7,5 тысячи подарочных наборов «Я родился в Подмосковье», которые выдаются в роддомах по поручению губернатора Андрея Воробьева. В набор входит 50 предметов. Кроме того, каждая мама имеет возможность получить первые документы малыша прямо в роддоме, напомнила министр.