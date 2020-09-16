Россиянок предупредили о вреде джинсов с высокой талией

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) ношение джинсов с высокой талией или обтягивающей одежды может навредить. Об этом в беседе с радио Sputnik россиянок предупредила гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Она пояснила, что джинсы с высокой талией давят на уровне пупка — там, где ощущаются боли при гастрите. И если при ходьбе этого можно не заметить, то в сидячем положении боли усилятся из-за внутрибрюшного давления. «Если в этот момент у человека обострение гастрита, то боли могут усиливаться. Если есть рефлюксная болезнь, высокие джинсы противопоказаны: у таких пациентов давление провоцирует сильнейшую изжогу», — отметила Дианова.

Врач добавила, что вредны также и тугие пояса, одежда slim-size и обтягивающие костюмы, которые не дают пространства для движения тела. Люди с заболеваниями ЖКТ, как заметила гастроэнтеролог, чаще ходят в свободной одежде, которая ничего не сдавливает.

Ранее врач Валентина Лупанова напомнила людям с заболеваниями ЖКТ о том, что в период обострений следует варить супы из нежирных сортов мяса и использовать овощной бульон.