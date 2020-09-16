Россиян научили выбирать овсяную кашу

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору типов овсяной каши и объяснили смысл включении ее в рацион в различных случаях. Материал опубликован на сайте организации.

Больше всего пользы в овсяной крупе, но ее минусом остается длительное время приготовления — порядка 45-60 минут. Помимо большего количества полезных соединений, такая каша дольше расщепляется в кишечнике и насыщает на больший промежуток времени. Однако в случае проблем с желудочно-кишечным трактом могут возникнуть трудности с перевариванием.

Очищенные зерна менее полезны, так как из них удалены отруби и зародыш. Эта каша быстрее в приготовлении — цельнозерновые хлопья варятся 10-15 минут, а хлопья, которые уже подвергли глубокой обработке, иногда достаточно залить кипятком или горячим молоком на несколько минут.

Она быстро насыщает организм, но после нее быстрее хочется есть снова. Так что этот тип овсянки подойдет скорее тем, кто хочет набрать вес. Тот же минус и у каш из пакетиков. Следует обращать внимание и на количество сахара или любого аналогичного подсластителя. Если ингредиент перечислен в ряду первых трех, то его там много.

Таким образом, при сахарном диабете лучше есть овсянку из цельного зерна, при гастритах и язвах — каши быстрой варки. Кроме того, организация не рекомендовала овсянку тем, кто ведет малоподвижный образ жизни, в их случае лучше заменить кашу омлетом с овощами или творогом. Также эксперты рекомендуют чередовать разные крупы.

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