Власти Подмосковья отметили рекордный прирост рождаемости

В Подмосковье зафиксирован самый высокий прирост рождаемости по России с начала года: в регионе родилось на 6105 детей больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг, 17 сентября.

Всего за первые семь месяцев в Подмосковье родились 46378 детей.

Показатель рождаемости составил 10,4 и вырос на 14,3 процента.

Как отметила замминистра здравоохранения региона Светлана Лазарева, власти стремятся сделать все необходимое для того, чтобы улучшить демографические показатели.

«Для молодых родителей действуют современные перинатальные центры, оснащенные передовым оборудованием, предоставляются уникальные услуги», — отметила она.

В частности, речь идет о предоставлении документов на ребенка прямо в роддоме, напомнила она.

Накануне сообщалось, что с начала года свыше 48,7 тысячи подмосковных семей получили выплаты на новорожденных, средства в размере 20 тысяч рублей выделяются по губернаторской программе. Также у рожениц есть возможность выбрать подарочный набор «Я родился в Подмосковье», который состоит из 50 предметов.