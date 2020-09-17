Зависимый от газировки отказался от напитка на 100 дней и рассказал об ощущениях

Житель австралийского города Мельбурн отказался от газировки на 100 дней и рассказал о результатах эксперимента. Каждый день он записывал и выкладывал видео с отчетом об ощущениях на своем канале в TikTok.
В начале июля Рохит Ройгр (Rohit Roygre) признался, что у него есть зависимость от газировки и энергетических напитков: он выпивает две банки колы каждый день и способен опустошить банку Red Bull всего за четыре секунды. Доктора настоятельно советовали ему отказаться от вредной привычки. Чтобы точно не сорваться, Ройгр решил ежедневно выкладывать видеоотчеты о борьбе с зависимостью.
Сначала блогер заявил, что будет позволять себе одну банку газировки каждое воскресенье, но вскоре отказался от этой привычки. По его словам, уже через девять дней воздержания от шипучих напитков у него изменился цвет лица и перестал болеть живот. Потихоньку Ройгр стал чувствовать себя более энергичным и нашел в себе силы заниматься спортом и следить за питанием.
Во вторник, 15 сентября, он опубликовал очередной ролик, в котором признался, что уже 100 дней почти не пьет газировку и чувствует себя гораздо лучше. Ройгр поблагодарил подписчиков, ставивших ему десятки тысяч лайков и писавших ободрительные комментарии. В среду, 16 сентября, он заявил, что теперь начинает полноценно худеть и будет также документировать этот процесс каждый день.
Ранее сообщалось, что ирландцу с зависимостью от газировки пришлось заменить 27 зубов на импланты. Он выпивал шесть-семь литров шипучих напитков каждый день.