Американский миллиардер раздал свои деньги на благотворительность

Американский бизнесмен Чак Фини — основатель магазинов Duty Free Shoppers — раздал восемь миллиардов долларов на благотворительность, это почти все, что он успел заработать за всю жизнь. Фини закрыл свою благотворительную организацию Atlantic Philanthropies, которая работала 38 лет. Причем в основном пожертвования он делал анонимно, сообщает Forbes.

Фонд перечислял деньги на здравоохранение, научные исследования и правозащитную деятельность. В частности, организация поддерживала проекты по борьбе со СПИДом в ЮАР, отмене смертной казни в США и развитию университетов в Ирландии. Последний грант был выдан в 2016 году, а после этого фонд начал процедуру закрытия.

В 2012 году сам Фини оценивал свое состояние в два миллиона долларов, этих денег, по его словам, должно хватить на старость ему и его жене.

До конца жизни раздать все свои деньги планирует и основатель Twitter Джек Дорси. Бизнесмен не стал создавать благотворительный фонд, чтобы избежать расходов, связанных с его управлением. Он уже пожертвовал миллиард долларов на борьбу с коронавирусом.