Описана ситуация на курортах открывшей для россиян границы страны

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), недавно открывших границы для российских туристов, подготовились к приему иностранных граждан с учетом всех необходимых мер безопасности. Ситуацию на местных курортах в беседе с TourDom.ru описал гендиректор туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

По его словам, россияне уже сейчас могут «комфортно и с минимумом ограничений» отдыхать в Дубае. «Все открыто — и рестораны, и пляжи, и магазины, и аквапарки, и музеи», — сообщил собеседник портала.

Кроме того, для путешественников доступны поездки и экскурсии в соседние эмираты, например, в Шарджу или Рас-аль-Хайм.

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При этом свободный въезд запрещен в Абу-Даби — туда есть возможность попасть исключительно при условии прохождения двухнедельного карантина. Арутюнов подчеркнул, что во всех общественных местах в стране обязательно ношение средств индивидуальной защиты.

17 сентября сообщалось, что главной страной-хитом среди туристов в грядущем зимнем сезоне на фоне пандемии коронавируса станут Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Эксперты предсказывают, что государство станет самым популярным направлением для путешествий — активный интерес среди отдыхающих к нему зафиксирован уже сейчас.

Россия объявила о возобновлении авиасообщения с ОАЭ 3 сентября. Распоряжение о восстановлении перелетов подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно постановлению, в Дубай рейсы будут осуществляться два раза в неделю.