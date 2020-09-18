Глава Еврокомиссии назвала «Северный поток-2» политическим проектом

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассматривает строительство газопровода «Северный поток-2» политическим проектом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Echo.

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«Надежда на развитие наших отношений [с Москвой] со строительством этого газопровода уменьшается. Россия не изменит свой подход в связи с этой инфраструктурой. Поэтому мы должны реинтегрировать эту тему в более широкий вопрос наших отношений с Москвой», — отметила глава ЕК. Она также добавила, что поведение российской стороны не улучшилось и «даже имеет тенденцию к ухудшению».

Ранее в Европарламенте постановили остановить строительство газопровода «Северный поток-2», ввести новые санкции против российских чиновников и государственных служащих, а также пересмотреть политику ЕС в отношении Москвы в целом. Членов объединения призывают всячески изолировать Россию на международных форумах, например, не приглашать на собрания G7.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию построен более чем на 90 процентов. Его должны были завершить в конце 2019 года, однако из-за санкций США против компаний, которые продают, сдают в лизинг или предоставляют России суда для укладки труб, срок передвинули как минимум на год. Летом 2020 года США захотели усилить давление на проект и распространить санкции на компании, которые страхуют трубоукладчики.