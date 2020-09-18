Голова «ребенка» в заброшенном особняке напугала интернет

Пользователей TikTok напугало видео женщины, которая записала на камеру заброшенный дом. В одном из окон особняка люди заметили голову «ребенка», пишет The Mirror.

Автор ролика наткнулась на здание во время прогулки. Дом заинтересовал ее необычным внешним видом, поэтому женщина решила показать его своей дочери Ребекке.

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Однако та заметила на видео неожиданную деталь, которая пропустила ее мать. Приблизив изображение окон особняка, девушка разглядела в одном из них лицо ребенка.

Вскоре Ребекка выложила ролик в TikTok, где он в короткие сроки набрал почти два миллиона просмотров и пять тысяч комментариев. Некоторые зрители были напуганы увиденным.

«Боже, это ребенок! Зачем я посмотрел это перед сном?» — сокрушался один из очевидцев. «Весь мой серотонин просто покинул мое тело», — написал другой пользователь соцсети.

Однако в комментариях нашелся человек, который успокоил впечатлительных юзеров и дал объяснение происходящему. Мужчина сказал, что на подоконнике стоит голова детской куклы — ее положили туда специально для отпугивания туристов.