Россиянин сломал обе ноги незнакомцу за критику его штанов

Житель Краснодара избил 35-летнего незнакомца за то, что тот раскритиковал его внешний вид. Информация появилась на портале «Кубань 24».

Россиянин рассказал, что его обидчик находился в состоянии алкогольного опьянения и некорректно высказался о ярком цвете его штанов. В связи с этим он напал на него и сломал обе ноги.

По информации издания, 30-летнего мужчину задержали и возбудили уголовное дело. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Пострадавшего доставили в больницу, где ему диагностировали закрытый перелом обеих ног.

В январе в московском магазине устроили драку из-за джинсов. Двое молодых людей зашли в магазин Levi's, взяли джинсы и направились к выходу, где их задержали продавцы. После просьбы заплатить за вещи началась потасовка.