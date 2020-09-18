Весившая 155 килограммов женщина рассказала о похудении в два раза

Жительница американского города Майами, штат Флорида, рассказала о том, как ей удалось справиться с избыточным весом и похудеть в два раза. Ее историю описало издание Daily Mail.

35-летняя Джули Гарте (Julie Garte) начала полнеть из-за лекарства для борьбы с биполярным расстройством. К тому времени, когда его заменили другим, женщина привыкла к постоянному перееданию. Она продолжала питаться фастфудом и толстела, пока ее вес не достиг 155 килограммов.

«Однажды я посмотрела в зеркало, и мое отражение взорвало мне мозг, — вспоминает Гарте. — Это был отрезвляющий момент. Я решила: довольно. Не хочу потратить еще десять лет только на сон и еду». Она отказалась от фастфуда и стала заниматься фитнесом с персональным тренером, но этого оказалось мало. Чтобы совладать с избыточным весом, ей потребовалась хирургическая операция.

Спустя два года после рукавной гастропластики Гарте обратилась к пластическому хирургу, чтобы удалить избыточную кожу на животе и увеличить грудь. Операции обошлись ей в 17,5 тысячи долларов (1,3 миллиона рублей). Сейчас женщина весит 74 килограмма и считает, что и усилия, и расходы были не напрасны. «Я много лет пряталась и лишь теперь наконец стала жить», — говорит она.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Чино, штат Калифорния, решила похудеть после того, как ее не пустили на аттракцион из-за лишнего веса, и сбросила 59 килограммов. Она сократила калорийность еды до 1200 килокалорий ежедневно, следует жесткому графику тренировок и предпочитает здоровую пищу фастфуду и закускам.