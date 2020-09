Опубликованы данные разведки США о счетах россиян в американских банках

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра» раскрыл данные о финансовых операциях, которые привлекли внимание финансовой разведки США. Расследование опубликовано на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

Как стало известно журналистам, пять крупнейших американских банков — JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank and Bank of New York Mellon — продолжали получать прибыль от людей и организаций, которые оказались под американскими санкциями. В частности, в некоторых документах упомянуты россияне.

Так, американская разведка сочла подозрительными переводы на счет жены бывшего замглавы «Военторга» Леонида Тейфа Татьяны. В 2018 году американские власти обвинили Тейфа во взятках, подкупе, организации заказного убийства и других преступлениях.

Кроме того, из документов следует, что российские олигархи Аркадий и Борис Ротенберги проводили международные расчеты через британский банк, несмотря на санкции. О том, что Ротенберги пытались обойти введенные против них санкции США, используя рынок произведений искусства, говорилось в докладе членов постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.