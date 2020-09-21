Ликвидированная «Россия будущего» оказалась не связана с Навальным

Верховный суд России ликвидировал партию «Россия будущего», которая не связана с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик Александр Зорин пояснил, что на самом деле ликвидирована была его партия, которую он зарегистрировал под названием «Россия будущего» раньше Навального. Причиной такого решения оказалось недостаточное участие представителей партии в выборах в течение семи лет подряд. В Минюсте отметили, что партия была создана в 2012 году, тогда она называлась Партией свободных граждан.

В прошлом году Минюст отказал в регистрации партии Навального, объяснив это тем, что такое название использует политическая структура под председательством Зорина.

Ранее партия Навального носила названия Партия прогресса и «Народный альянс». Он пытался зарегистрировать свою политическую партию с 2013 года, однако неоднократно получал отказы Минюста из-за неправильно оформленных документов. В 2018 году представители Фонда борьбы с коррупцией подали документы для регистрации «России будущего».