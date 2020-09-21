На чердаке дома в центре Петербурга нашли скелет ребенка

В центральном районе Санкт-Петербурга на чердаке дома на Обводном канале рабочие нашли скелет ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах в понедельник, 21 сентября.

«На месте был найден череп, а также фрагменты скелета. По предварительной информации, останки принадлежат ребенку в возрасте от четырех до семи лет», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, кости передали на экспертизу для установления причины и времени смерти.

Ранее сотрудники правоохранительных органов нашли на территории строящегося храма Святых Царственных Страстотерпцев в деревне Пеники Ломоносовского района Ленинградской области скелет со связанными конечностями. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК «Убийство».