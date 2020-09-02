Российские охотники нашли десять человеческих скелетов с простреленными черепами

У карьера в районе Березовой поймы (Нижний Новгород) группа охотников обнаружила десять человеческих скелетов с простреленными черепами. Об этом в среду, 2 сентября, сообщает «Комсомольская правда».

На место обнаружения останков охотники вызвали полицию — прибывшая следственно-оперативная группа провела раскопки и извлекла останки, которые были отправлены на экспертизу. Специалистам предстоит выяснить, как давно были убиты те, чьи останки нашли охотники, кем они могли быть и что с ними произошло.

Как рассказал изданию один из авторов находки со ссылкой на эксперта, погибшие, судя по состоянию костей, были молоды. Кроме того, охотник сообщил, что от могилы исходил неприятный запах, и останки, судя по всему, «были захоронены не очень давно».

Между тем около трех лет назад неподалеку от карьера рабочие также обнаружили человеческие останки, которые, по мнению экспертов, могли принадлежать десяти молодым людям. При этом у погибших отсутствовали кисти рук и ступни. Получить точную информацию о том захоронении никому не удалось.

По мнению краеведов, останки могли принадлежать пленным немцам, румынам и венграм, которые работали на торфоразработках в паре десятков километров от Березовой поймы. По другим версиям, погибшими были сотрудники некого засекреченного предприятия или рабочими одного из местных заводов.