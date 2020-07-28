Дети нашли останки расчлененного мужчины за баней в российском поселке

В поселке Пригородный Гатчинского района (Ленинградская область) дети нашли фрагменты тела человека. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает издание 47news.

В полицию поступило сообщение о том, что в зарослях борщевика за баней дети наткнулись на человеческие останки. Прибывшие на место сотрудники обнаружили правую ногу от стопы до колена, фрагмент правой руки от кисти до локтя и фрагмент грудной клетки с шейными позвонками. Останки были частично мумифицированы, часть из них лежала на полиэтиленовом пакете.

По предварительным данным, смерть наступила около месяца назад. Личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Саратове сторож одного из местных предприятий во время обхода обнаружил расчлененный труп 50-летнего жителя Волгограда. По его словам, голову человека принесли собаки. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили неподалеку тело мужчины. Эксперты установили, что оно пролежало на открытой местности не менее двух месяцев. Проводится доследственная проверка.

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