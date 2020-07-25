Собаки помогли обнаружить расчлененный труп россиянина

В Саратове обнаружили расчлененный труп 50-летнего жителя Волгограда, по факту произошедшего начата доследственная проверка. Об этом сообщает издание «В1.ру» в субботу, 25 июля.

Останки обнаружил сторож одного из местных предприятий во время обхода. По его словам, голову человека принесли собаки. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили неподалеку тело мужчины.

Эксперты установили, что тело мужчины пролежало на открытой местности не менее двух месяцев.

23 июля жительница Подмосковья обнаружила в квартире, которую сдавала в аренду, пролежавшее в пакете четыре месяца тело женщины. В настоящее время сожителя погибшей разыскивает полиция.

В мае житель области нашел в московской квартире останки, предположительно, бывшего хозяина.