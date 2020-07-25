В крымском дельфинарии расчленили дельфина

Выступление дельфина с мячами в дельфинарии «Акварель» в Алуште

В дельфинарии «Акварель», расположенном в крымской Алуште, расчленили умершего дельфина, так как полностью его тело сотрудники не могли поместить в холодильную камеру. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что у животного при жизни было множество хронических заболеваний, которые и послужили причиной кончины. В частности, дельфин имел венозный застой, отек легких, больное сердце, диспротеиноз печени и дуоденит.

Сотрудники учреждения опровергли тот факт, что останки животного выбросили после «раздела на сегменты». По версии правоохранительных органов, части тела расфасовали в пакеты и привезли ветеринару на автоклавирование.

Глава администрации Алушты Галина Огнева заявила, что в отношении «Акварели» начата проверка. Чиновник также отправила в прокуратуру и в местный отдел МВД России все необходимые показания об инциденте, отмечает «Вести-Крым». «В пресс-службе дельфинария отметили, что разделать тело животного пришлось по причине отсутствия холодильной камеры соответствующего размера. Но это не может быть аргументом сделанного», — уточнила Огнева.

22 июля сообщалось, что в Китае несколько суеверных рыбаков поймали и убили двух серых дельфинов, находящихся под защитой государства, ради изготовления амулетов. Полицейские узнали о местном поверье, согласно которому зубы этих морских млекопитающих могут защитить людей от злых духов.