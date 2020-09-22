Глава дипломатии Евросоюза пожаловался на отказ Лукашенко идти на контакт

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что готов приехать в Минск для прогресса в урегулировании кризиса в Белоруссии, однако власти страны не идут на контакт. Об этом передает ТАСС.

«Я готов поехать в Минск, если это будет способствовать прогрессу. До сих пор [Александр] Лукашенко отказывался взаимодействовать с Евросоюзом на любом уровне», — пожаловался Боррель. При этом ранее он говорил о том, что намерен приложить все усилия для введения санкций.

Ранее депутаты Европарламента заявили, что Лукашенко не должен считаться официальным главой государства с 5 ноября. До этого Европарламент поддержал введение санкций против Лукашенко. «Полностью поддерживаем санкции Евросоюза против лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии в Белоруссии. В том числе Александра Лукашенко», — говорится в документе законодательного органа альянса. Окончательное решение будет принимать Европейский совет в конце текущей недели.

После президентских выборов в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, начались массовые протесты. Демонстранты требуют отставки президента страны и проведения честных выборов, произошли столкновения с силовиками, в ходе которых пострадали десятки людей.

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