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Доска для серфинга исчезла в волнах и нашлась спустя два года в другом полушарии

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Фото: страница Doug Falter в Facebook

Доска для серфинга, исчезнувшая в волнах на Гавайях, нашлась на Филиппинах два с половиной года спустя. Об этом сообщает Fox News.

По информации издания, серфер Дуг Фальтер (Doug Falter) разместил в Facebook пост, в котором рассказал, что потерял в Халейве свою доску, на которой «поймал самые большие волны в своей жизни», и был сильно расстроен.

Затем тридцать один месяц спустя доска внезапно обнаружилась на другом полушарии Земли — в Сарангани, прибрежной провинции на Филиппинах, которая находится примерно в 5200 милях (8369 километров) от Халейвы. Доску нашел местный житель Джованна Брансуэла (Giovanne Branzuela), учитель начальной школы, который сам собирался стать серфером.

Как оказалось, Брансуэла купил доску у местного рыбака, чтобы попробовать освоить экстремальный вид спорта самостоятельно. Он связался с формовщиком доски, поскольку на ее поверхности все еще был виден логотип, и тот рассказал ему о ее предыдущем владельце. После этого учитель отыскал Фальтера в социальных сетях и написал ему.

Фальтер сообщил, что собирается поехать на Филиппины, чтобы поблагодарить Брансуэлу за то, что сохранил доску, и заявил о своем намерении преподавать на островах уроки серфинга, когда закончится пандемия коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Австралии акула вцепилась в доску женщины-серфера и сломала зуб. Австралийка при этом не пострадала. Она опубликовала в соцсетях фотографии зуба хищной рыбы, который остался торчать из доски, и предупредила других серферов об опасности.

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