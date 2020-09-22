«Граждан СССР» задержали за попытку заказного убийства главы еврейской общины

В Краснодарском крае задержали двух подозреваемых в попытке организации убийства религиозного деятеля. Об этом во вторник, «Ленте.ру» сообщила Элла Тюкова, официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, подозреваемые решили заказать убийство председателя одной из религиозных общин края и стали искать исполнителя. В роли киллера выступил оперативник.

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудник инсценировал преступление, предоставив заказчикам фотографии с места «убийства». В момент передачи вознаграждения подозреваемые были задержаны.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных добавил, что задержанные — 60-летний Александр Дударенко и 70-летняя Зоя Малова, активисты неофициального движения «Граждане СССР». Они готовили заказное убийство главы еврейской общины Краснодарского края.