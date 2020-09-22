Трамп заподозрил демократов в тяге к коммунизму

Глава Белого дома Дональд Трамп заподозрил членов Демократической партии США в тяге к коммунизму. Об этом сообщает Newsweek.

В ходе кампании, развернувшейся в Огайо в понедельник, 21 сентября, Трамп на двух отдельных мероприятиях заявил, что повестка дня демократов более чем вероятно носит коммунистический характер.

«Выбор в ноябре будет очень простым», — сказал Трамп во время выступления в Вандалии. «Никогда еще не было такого времени, когда была бы такая разница. Одна из них, очевидно, коммунизм. Я не знаю. Они продолжают говорить о социализме. Я думаю, они уже прошли этот этап. Это уже в прошлом», — добавил он.

На митинге в Суантоне Трамп заявил, что американцы «не смогут пережить» президентство кандидата от демократов Джо Байдена. «Вы знаете, мы называем это социализмом», — сказал он. «Я не думаю, что это социализм. Я думаю, что это шаг за рамки того, о чем они говорят. Социализм никуда не годится. Коммунизм действительно плох», — добавил Трамп.

Президент США часто называл демократов левыми радикалами, указывая на различия между его взглядами и взглядами его оппонента на грядущих президентских выборах в стране. В то время как Трамп заявлял, что является сторонником закона и порядка, Байден пытался изобразить из себя сострадательного кандидата.

5 июля Трамп заявил о том, что американская армия противостояла фашизму и коммунизму. В своей речи по случаю Дня независимости американский лидер отметил, что герои Соединенных Штатов «нанесли поражение нацистам, опрокинули фашистов и свергли коммунистов».