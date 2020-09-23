Названы города России с самым удобным транспортом

Городами России, где лучше всего развит общественный транспорт, стали Казань (6,7 балла из 10), Москва (6,5 балла) и Санкт-Петербург (6,4 балла). Об этом говорится в совместном исследовании компании Visa и института территориального планирования «Урбаника», поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Москва не смогла возглавить рейтинг из-за ликвидации троллейбусной системы. Казань заняла первую позицию благодаря многолетним усилиям по развитию сбалансированной системы общественного транспорта, но не получила высшую оценку из-за недостаточного развития метрополитена и железной дороги. Петербург подвело наличие «коммерческих» маршрутов средней вместимости, о работе которых отсутствует достаточное количество информации.

Материалы по теме Осторожно: закрашено В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство? Ретроград Советский фотограф отдал Москве всю жизнь. Как она выглядела 100 лет назад?

Также специалисты назвали города, где реализуется удобная оплата за проезд с использованием инновационных способов. Сюда отнесли билеты типа «электронный кошелек», повременные тарифы с неоплачиваемыми пересадками и возможность оплаты проезда с помощью банковской карты или смартфона (через специальное приложение). Лидерами стали Москва (10 баллов), Красноярск (9,9 балла), Нижний Новгород (8,9 балла), Уфа (8,9 балла) и Екатеринбург (7,6 балла).

Невысокие позиции занимают Новосибирск (4,4 балла), Санкт-Петербург (4,5 балла: не принимают карты, нет повременных тарифов на коммерческих маршрутах), Самара (4,9 балла), Волгоград (5 баллов) и Омск (5,3 балла).

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться