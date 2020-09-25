Оператор телеканала показал зрителям грудь ведущей

В сети набрал вирусную популярность отрывок политического шоу на телеканале Fox News, где оператор в течение нескольких секунд снимал грудь телеведущей Эйнсли Эрхардт (Ainsley Earhardt) вместо ее лица. Ролик опубликован на имиджборде «Пикабу», за сутки он собрал почти 200 тысяч просмотров.

Судя по титрам, ведущие и эксперты обсуждали новости американского Верховного суда. В кадре находились двое мужчин и одна женщина, всех их снимали разные камеры. В один момент оператор, который снимал телеведущую, направил объектив камеры на ее грудь.

Спустя несколько мгновений Эрхардт увидела, что камера смотрит не на ее лицо, после чего жестом показала оператору поднять объектив. Неожиданный инцидент вызвал смех у коллег телеведущей.