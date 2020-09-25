Часовой покончил с собой в российской воинской части

В дисциплинарной воинской части №44311 в Чите часовой покончил с собой. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на информированные источники.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Сразу после инцидента в российской воинской части солдат подняли по тревоге и стянули в расположение. В военном следственном отделе по Читинскому гарнизону от комментариев воздержались.

В декабре 2019 года сообщалось, что на железнодорожной станции «Иркутск-Сортировочный» покончил с собой российский солдат-срочник. По предварительной информации, незадолго до инцидента 20-летний военнослужащий по призыву поссорился со своей девушкой. Уточнялось, что в столице Приангарья солдат был проездом в составе военного караула, который сопровождал груз.