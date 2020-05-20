Российский солдат-контрактник покончил с собой во время отпуска

Российский солдат-контрактник, который служил в Луге (Ленинградская область), покончил жизнь самоубийством. Об этом в среду, 20 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

«По предварительным данным находящийся в отпуске военнослужащий по контракту покончил жизнь самоубийством. Возбуждено уголовное дело», — указано в сообщении.

Командование Лужского гарнизона начало проверку вместе с правоохранительными органами. Причины произошедшего устанавливаются.

В феврале сообщалось, что трое военнослужащих погибли в 200-й отдельной мотострелковой Печенгской Краснознаменной бригаде, расположенной в поселке Печенга Мурманской области. Один из них покончил с собой. Обстоятельства гибели двух других не уточняются.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!