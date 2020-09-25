Смертельная схватка дельфина с осьминогом взволновала ученых

Вблизи португальского города Албуфейра серый дельфин вступил в смертельную схватку с осьминогом и поразил ученых. Об этом сообщает издание USA Today.

В среду, 23 сентября, сотрудники португальской Ассоциации исследования подводного мира стали очевидцами того, как дельфин пытается съесть осьминога. «Такие зрелища очень редки, поэтому все на борту нашего судна были очень взволнованы», — говорится на странице Ассоциации в Facebook.

Дельфины нападают на осьминогов, но процесс поедания можно увидеть очень редко. Если дельфин выныривает на поверхность воды, значит, моллюск отчаянно сопротивляется.

Ранее сообщалось, что биологи описали первый известный случай гибели китообразного в результате удушения осьминогом. Ученые пришли к выводу, что афалина пыталась проглотить осьминога целиком, но сопротивляющееся головоногое вцепилось щупальцем в ее гортань.