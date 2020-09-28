Россияне отсудили у больницы 2,3 миллиона рублей за смерть ребенка при родах

Суд в Забайкалье присудил Марине и Афанасию Судейкиным 2,3 миллиона рублей компенсации морального вреда за смерть их новорожденной дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщила юрист Анастасия Коптеева, которая представляет интересы истцов и сотрудничает с «Зоной права».

Сумму обязали выплатить Чернышевскую центральную районную больницу, где работал принимавший роды Александр Карпов.

6 марта 2018 года 26-летняя беременная Марина Судейкина поступила в приемное отделение районной больницы на дородовую госпитализацию. Ночью она проснулась от болей в животе, которая к утру стала невыносимой. Женщина разбудила акушерку, и та проткнула ей плодный пузырь. В девять утра дежурный врач Карпов осмотрел пациентку. К тому моменту у нее начались серьезные осложнения, и для спасения ребенка требовалось кесарево сечение. Несмотря на это, медик признал роды удовлетворительными и решил проводить их традиционным образом. Операцию он провел через несколько часов, девочка родилась мертвой с тугим обвитием пуповины вокруг шеи.

В показаниях Марина Судейкина отмечала, что в тот день почувствовала от Карпова запах алкоголя. С июня 2015 года мужчина состоял на учете в наркодиспансере с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя».

В обвинительном заключении говорилось, что новорожденная погибла из-за острой гипоксии, вызванной недостатком кислорода на фоне длительного нахождения в утробе. Также мекониальные воды попали ребенку в легкие и закупорили их. Судмедэксперты установили причинно-следственную связь между действиями врача и гибелью младенца. Из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности медик избежал наказания.