В Литве назвали посредников для диалога власти с народом Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил посредников для установления диалога между властями Белоруссии и протестующими. Об этом он рассказал в интервью французской газете Le Figaro накануне визита французского лидера Эммануэля Макрона в балтийскую республику.

По мнению литовского лидера, такую роль могли бы сыграть страны Европы, в особенности Франция, и Россия. «Думаю, что у нас есть много возможностей для обеспечения прогресса нашего ответа на события в Белоруссии (...). Мы уже приложили усилия такого рода, но хотели бы, чтобы к нам присоединились и другие страны», — пояснил он.

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Науседа добавил, что «время идет и ситуация может измениться», в результате чего президент Белоруссии Александр Лукашенко захочет пойти на диалог. В настоящее же время повлиять на главу белорусского государства возможно только с помощью санкций.

Глава Литвы напомнил, что на предыдущем саммите Евросоюза не удалось прийти к единому мнению. Он выразил надежду, что на следующей встрече этот вопрос будет решен. «Мы должны показать нашу солидарность, иначе имиджу и авторитету Европы будут нанесен ущерб», — заключил он.

Протесты в Белоруссии продолжаются седьмую неделю подряд и вспыхнули с новой силой после того, как Лукашенко тайно провел собственную инаугурацию. Митингующие требуют отставки всего руководства страны, новых выборов, а также прекращение насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты после выборов и пытал задержанных. После этого спецсредства для подавления выступлений долго не применялись. ОМОН вернулся к этой практике в последнюю неделю.