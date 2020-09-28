ООН занялась расследованием фактов стерилизации мексиканок в США

Власти Мексики сдержанно реагируют на преступления против своих граждан, находящихся на территории США. Так, недавно стало известно о принудительной стерилизации мексиканок в американских лагерях для беженцев. Расследованием этого дела занялась ООН, пишет газета «Известия».

Издание отмечает, что несмотря на активность ООН, власти Мексики не вмешиваются в происходящее. «Из-за зависимости от Штатов власти Мексики выбрали стратегию примирения и подчинения правительству Дональда Трампа. Мы не увидели должной реакции на сообщения о бесчеловечных преступлениях», — сказала Лаура Карлсен, директор проекта Las Américas при Центре международной политики Мексики.

В МИД латиноамериканской страны заявили, что прямых фактов, доказывающих проведение операций, нет. Кроме того, опрошенные ведомством 20 девушек не подтвердили случившееся в лагере.

В середине сентября сообщалось, что некий врач из лагерей для беженцев проводил мексиканкам операцию по удалению матки без их согласия. Кроме того, некоторым женщинам при удалении яичника вырезали не тот, который требовал этой процедуры.