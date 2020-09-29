Авторитет бразильца в российском СИЗО резко вырос из-за слухов об убийстве геев

Гражданин Бразилии Эдуардо Ришарда Серкези Фаузи, которого обвиняют в убийстве у себя на родине, пользуется большим уважением в СИЗО Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Виталий Черных.

По его словам, авторитет иностранца среди российских заключенных резко вырос из-за слухов о том, что он сжег шестерых геев. В СИЗО «царит особая гомофобная атмосфера», объяснил защитник популярность бразильца.

В действительности, как говорит адвокат, Эдуардо Фаузи никого не убивал, а формулировка «убийство» является следствием особенности бразильского уголовного права. «В Бразилии нет статьи "покушение на убийство", только в процессе суда идет деление на убийство, покушение, угрозу», — говорит Черных. Его клиенту вменяется, что он вместе соратниками утром 24 декабря 2019 года бросил в окна продюсерской студии четыре коктейля Молотова, никто не пострадал. Акция была устроена в знак протеста против фильма об Иисусе-гее, снятом этой студией.

По запросу Бразилии Фаузи был арестован в Екатеринбурге, куда он приехал к своей знакомой. При этом жена и ребенок Эдуардо сейчас находятся в Москве. Бразилец уже подал заявление с просьбой предоставить ему в России политическое убежище.

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