Воробьев рассказал о судьбе региональных программ в период пандемии

Все региональные программы по улучшению качества жизни граждан в Подмосковье будут продолжены, несмотря на затраты на борьбу с коронавирусом, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте областного правительства во вторник, 29 сентября.

«Несмотря на различные вызовы, с которыми мы столкнулись — эпидемия, затраты на COVID–19 — мы должны не сбавлять темп и следовать тем показателям, которые ждут от нас наши жители», — сказал он.

Губернатор отметил, что в Подмосковье создаются все необходимые условия для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В частности, речь идет о разворачивании коечного фонда и закупке лекарств, уточнил он.

Воробьев подчеркнул, что пока эпидемиологическая ситуация в регионе остается под контролем, а все предприятия и сфера услуг работают с соблюдением стандартов.

«Очень надеюсь, что каждый собственник, исполнительный, генеральный директор будут сопровождать работу своих предприятий предельно внимательно. Главы также обязаны обращать на это внимание», — заключил Воробьев.